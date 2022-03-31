Инструкция по выживанию в Европе: сокращать потребление и теплее одеваться

Сокращать потребление и потеплее одеваться. Таким образом власти европейских стран призывают своих граждан отвечать за последствия своей санкционной риторики. Из-за недальновидных действий политиков в регионе резко выросли цены на электричество, газ, воду и продукты питания. Людям приходится значительно сокращать свои потребности.