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Инструкция по выживанию в Европе: сокращать потребление и теплее одеваться

Сокращать потребление и потеплее одеваться. Таким образом власти европейских стран призывают своих граждан отвечать за последствия своей санкционной риторики. Из-за недальновидных действий политиков в регионе резко выросли цены на электричество, газ, воду и продукты питания. Людям приходится значительно сокращать свои потребности.

Похожая ситуация и в Германии. Там наблюдают самый высокий уровень инфляции за последние 40 лет. Из-за высоких цен на энергоресурсы жители вынуждены жить без отопления в минусовую температуру.

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