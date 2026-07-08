Интеграция инноваций и производства: Китай призывает избегать политизации в мировой экономике

Десятки деловых встреч, презентация продуктов и новых технологий. Китайская столица в четвертый раз стала площадкой для построения инклюзивного и справедливого диалога ради общей выгоды. Подробности смотрите в проекте "В эфире Китай".

Для обсуждения возможностей сотрудничества, а не конфронтации, в Пекине собрались гиганты мирового бизнеса, представители правительств различных стран. Сложная обстановка в мире создает риски фрагментации производственных цепочек и цепочек поставок. Проще говоря, под угрозой производства смартфонов или даже самолетов, ведь запчасти из разных стран могут просто не доехать.

Чтобы избежать подобных рисков, официально Пекин предлагает партнерам конкретные шаги, способные сохранить, а не разрушить мировую экономику. Ключевое - укреплять взаимное доверие, избегать политизации вопроса, содействовать либерализации, упрощению торговли и инвестиций. Китай призывает совместными усилиями продвигать интеграцию инноваций и производства, а также укреплять совместное использование ресурсов.

"Глобальные цепочки поставок, производственные цепочки и цепочки создания стоимости тесно переплетены между собой. Каждая страна является звеном в этой единой цепи сотрудничества. Поддержание стабильности и бесперебойности мировых производственно-сбытовых связей требует совместных усилий всех сторон", - отметил вице-премьер Госсовета КНГ Дин Сюэсян.

Внимание в том числе таким инициативам, как "Один пояс - один путь". Напомним, ее одной из первых поддержала и наша страна. Совместная работа различных государств по выстраиванию транспортных коридоров позволила создать одну из наиболее влиятельных международных платформ экономического сотрудничества.

"Инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на достижение глобальной связанности и интеграционного развития, содействуя упорядоченному и свободному движению экономических факторов, эффективному распределению ресурсов и глубокой интеграции рынков, а также повышению общего статуса стран-участниц в глобальных производственных, логистических и стоимостных цепочках", - сказал председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли Жэнь Хунбинь.

Традиционно подобные форумы становятся площадкой для демонстрации передовых современных решений. На четвертой по счету выставке впервые создана и специальная зона, посвященная искусственному интеллекту. Здесь нам предлагают посмотреть на экосистему комплексно - от сбора данных, интеллектуальных вычислений до внедрения решений на практике.

Вниманию гостей представлены несколько локаций от зеленого сельского хозяйства и здорового образа жизни до технологических решений на производствах и развития умного транспорта.