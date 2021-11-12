Интенсивность воздушной разведки стран НАТО растет и вблизи границ России. За последние сутки над Черным морем были зафиксированы 6 полетов разведсамолетов альянса. Замечены 3 американских патрульных самолета с авиабазы на Сицилии, французский самолет-разведчик с авиабазы на территории Румынии и еще 2 стратегических самолета-разведчика ВВС США.