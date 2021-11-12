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Интенсивность воздушной разведки стран НАТО растет и вблизи границ России

Интенсивность воздушной разведки стран НАТО растет и вблизи границ России. За последние сутки над Черным морем были зафиксированы 6 полетов разведсамолетов альянса. Замечены 3 американских патрульных самолета с авиабазы на Сицилии, французский самолет-разведчик с авиабазы на территории Румынии и еще 2 стратегических самолета-разведчика ВВС США.

В юго-западной части Черного моря продолжают движение в западном направлении 2 военных судна американских ВМС.

В румынском порту Констанца базируется американский танкер "Джон Лентхолл". Группировка кораблей американского диктата готовится к совместным учениям с ВМС Румынии, Турции, Болгарии, Украины и Грузии.

В Минобороны России расценивает агрессивную военную активность США как угрозу региональной безопасности и уверены, что истинной целью является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке.

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