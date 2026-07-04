Интерактивный подкаст "Волков и Сыч" о большой командировке Президента

Дипломы, контракты и железная дружба. Командировка Президента протяженностью в 25 тыс. км. Почему Беларусь ждут там, куда остальных даже не приглашают? Обсудим 4 июля в вечернем интерактивном подкасте "Волков и Сыч".

Гуляют на последние: США празднуют 250 лет независимости в условиях политического раскола и экономического кризиса.

По всему миру подросткам запрещают доступ к социальным сетям. Зачем бьют по живому?

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