Интерес к украинской тематике стремительно падает, а потому следует ждать сокращения оружейных поставок Киеву, отмечает американское издание Politico. Как минимум, это справедливо для США. Здесь резко снизилось число упоминаний об Украине в СМИ (такое обычно не происходит без отмашки из Белого дома). К тому же нижнюю палату Конгресса с января будут контролировать республиканцы (они относятся к поддержке Киева без энтузиазма).