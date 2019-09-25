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Интернет-браузер Explorer был срочно обновлен из-за хакерских угроз

Корпорация Microsoft призывает пользователей немедленно загрузить обновление. Его выпустили, чтобы закрыть уязвимость, которой все чаще стали пользоваться хакеры. Злоумышленники устанавливали на компьютеры с этим браузером программы-шпионы и вирусы.


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