Интернет-браузер Explorer был срочно обновлен из-за хакерских угроз

Корпорация Microsoft призывает пользователей немедленно загрузить обновление. Его выпустили, чтобы закрыть уязвимость, которой все чаще стали пользоваться хакеры. Злоумышленники устанавливали на компьютеры с этим браузером программы-шпионы и вирусы.





