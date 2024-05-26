Электоральная кампания в Европарламент вышла за рамки стандартных процедур. Сегодня уже очевидна серьезная неопределенность буквально во всех процессах. Скажем прямо, сложилась ситуация, при которой кандидаты могут попасть в деревянный ящик гораздо раньше, чем бюллетени в их поддержку. В политиков стреляют, избивают и освистывают.

Социально-экономические проблемы и непримиримые разногласия нарастают с каждым днем. Евросоюз буквально трещит по швам. Уже очевидно, что выборы станут едва ли не самыми напряженными за всю историю коллективной Европы. Аналитики прогнозируют существенные изменения в структуре Европарламента. Правые партии набирают популярность и планируют сформировать правящую коалицию. О волне глобальных изменений рассказал Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Волеизъявление народа приобрело неожиданный формат и началось задолго до выборов. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо буквально вскрыло социальный нарыв, оголив одну из ключевых проблем региона. Колоссальная раздробленность по политическим, национальным и культурным факторам достигла своего пика. Левые и правые находятся на пороге горячего противостояния. Нападение на оппонентов стало обыденным делом.

В начале мая четверо неизвестных избили кандидата от Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке. Политик был доставлен в больницу, ему потребовалось проведение операции. Примерно в это же время группа людей избила члена Партии зеленых в Саксонии, расклеивавшего предвыборные плакаты. Так же нападению подверглась сенатор от Берлина.





Мы были поглощены разговором. И в это время, совершенно без предупреждения, сзади было совершено нападение, меня ударили по затылку и голове сумкой с твердым предметом, после этого мужчина быстро ушел. Конечно, поначалу был шок. Но я могу сказать вам, что сейчас со мной все в порядке. Франциска Гиффай, сенатор от Берлина по экономике, энергетике и предпринимательству

За подобным проявлением агрессии со стороны избирателей стоят заявления самих политиков. Левые и правые активно используют риторику ненависти по отношению к оппонентам. Идет этакий пинг-понг ответственности за все проблемы от миграционного кризиса до экономической стагнации.

"Эти европейские выборы также направлены против правых, против правых популистов, которые хотят разрушить единство, против тех, кто верит, что будущее можно завоевать, вернувшись к прошлому. Тех, кто хочет настроить людей друг против друга. Вот почему я говорю, что нам нужно укреплять демократов", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Покушение на премьер-министра Словакии уже называют черным лебедем электоральной кампании в Европарламент. Аналитики и до этого фиксировали существенный рост поддержки правых, а инцидент может форсировать их консолидацию. Им пророчили вторую по величине фракцию в следующем составе Европейского парламента. Однако сегодня часть экспертов прогнозирует, что правые смогут взять лидерство и в корне изменить внешнюю и внутреннюю политику Евросоюза. Отдельные политики абсолютно четко дают это понять и предлагают евробюрократам паковать чемоданы.





Брюссель превратился в болото, где неизбранные бюрократы собираются использовать свое видение европейской федеральной сверхдержавы. Мы должны остановить это. Вот почему наше сегодняшнее предвыборное обещание состоит в том, что мы начнем с увольнения 10 тыс. бюрократов в Брюсселе. И я хотел бы начать с вас, Урсула фон дер Ляйен. Ваше председательство в комиссии было катастрофой. На ваших глазах миллионы нелегальных мигрантов въехали на наш континент. На ваших глазах вы оказались в центре скандала с Pfizer, который расследуется Европейской прокуратурой, и ни один европеец не имеет права голосовать за вас, ни когда вы вступили в должность в первый раз, ни на этот раз. Это недостойно европейской демократии. Андерс Вистисен, кандидат от Партии идентичности и демократии

Происходящие процессы с тревогой наблюдают не только граждане Евросоюза. Нервный тик подкрался к каждой беглой содержанке - их финансирование буквально подвисло в воздухе. Лавочку, конечно, не прикроют, но вот размер миски может существенно измениться. Это неизбежно порождает конкуренцию и внутривидовую борьбу.

"Во-первых, это война за деньги. Кто из этих самых человек, который чуть не угробил театр: поваренок этот, потом самозванка и так далее. Вот эти группировки между собой грызутся - одно удовольствие наблюдать, - отметил Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. - Во-вторых, знаете, как выборы собираются проводить? В интернете. Просто можете себе представить это интернет-голосование: тот, кто организовал выборы, голосование в интернете, скорее всего и выиграет, но это понимают и все остальные. Они понимают, что тот человек, который вдруг эту тему затеял, ляжет под все эти гранты".

Самое смешное, что никчемная возня вокруг натягивания на себя хоть какой-то пелены легитимности разбивается о банальное недоверие к самому процессу со стороны обделенной братии. Все, кто с 2020 года питается пригарками от котлет, уверены, что их в очередной раз обманут и потоки грантов останутся под контролем постоянно растущих лиц.