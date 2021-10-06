Интернет-скандал в Латвии

Скандальная активность в соцсетях! В Латвии активистка и помощница депутата Селма Левренце опубликовала неоднозначный твит в сторону русского языка. Вот как общественный деятель прокомментировала в социальной сети пост о том, что информация о вакцинации в Латвии не распространяется на русском языке: "Чем больше умрет русскоязычных, тем лучше для латышского языка".

На активистку уже написали заявление в полицию. Сама помощница депутата пояснила, что твит был ироничным. По словам Левренце, она хотела привлечь внимание к абсурдной ситуации в Латвии. В стране информация о вакцинации не публикуется на родном для почти трети граждан языке. И это создает впечатление, что правительство об этих людях не заботится.