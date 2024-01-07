Интернет взорвался разоблачениями - представители американской и британской политической, культурной и бизнес-элит замарались на острове педофилов

Клан Кеннеди считается в США проклятым из-за большого количества убийств и аварий. Есть даже сторонники теории, что их устранение заказывали такие семейства, как Буши и Клинтоны.

Одно можно сказать точно: Билл Клинтон умеет делать заказы. Правда, речь идет про несовершеннолетних девочек и его друга Джеффри Эпштейна - уже покойного. Тема стала горячей из-за обнародования "списка Эпштейна" - западных элит, которые на поверку оказались педофилами.

Поведение правителей мира после обнародования разоблачений фактически стало манифестом: мы не намерены отвечать перед судом человеческим ни за одно из своих преступлений.

Да, интернет взорвался, делают обложки фейковых журналов с Клинтоном и кучей "лолит", правда, СМИ их демократейшества помалкивают и заняты лишь одним: поиском следов Дональда Трампа в этой истории. Никита Махоткин разобрал скандал.

Остров педофилов

В первые дни нового года началась публикация документов процесса против Гислейн Максвелл - помощницы миллиардера Джеффри Эпштейна: соответствующее решение принял федеральный судья Нью-Йорка. Пока публике открыли доступ лишь к части протоколов, вскоре последуют новые порции. Впрочем, далеко не все имена, прозвучавшие на процессе, рассекретят: часть жертв, что давали показания, сохранит псевдоним "Джейн Доу", да и подозреваемые лишатся анонимности не поголовно. Тем не менее 200 фамилий обнародуют.

Итак, на остров в Карибском море, который принадлежал Эпштейну, летали практически все представители американской и британской политической, культурной, а также бизнес-элиты. Большинство - десятки раз. Среди них Билл Клинтон, оба американских экс-президента Джорджа Буша - младший и старший, родной брат нынешнего британского короля принц Эндрю, Марк Цукерберг, премьер Британии Джонсон, глава израильского кабинета Эхуд Барак.

Понятно, некоторые из них каталась в островной бордель до того, как заняли кабинет, многие - после, а иные во время пребывания там. Какова реакция разоблаченных? Если коротко и грубо, она такова: "да, мы охренели; ну и что вы нам сделаете?".

Ну, ха-ха-ха, все свидетельства совершенно ясны! Билл Клинтон, экс-президент США

Эпштейна впервые посадили 15 лет назад - ну, как посадили: он провел 13 месяцев в частном крыле тюрьмы округа Палм-Бич. Затем его освободили, хотя изнасилование несовершеннолетней и принуждение подростка к проституции были доказаны. Американская Фемида умеет быть мягкой!

Второй раз за педофила взялись всерьез: в 2019-м он понял, что отправится в тюрьму надолго и даже влиятельные заступники не спасут. Эпштейн решил было заговорить, но внезапно наложил на себя руки - причем так, что камеры круглосуточного наблюдения процесс самоубийства не углядели.

Вообще, это распространенное хобби у тех, кто собирается разоблачать представителей американского истеблишмента: вот только соберется человек, например, сообщить миру о преступлениях семейства Клинтон, как вдруг передумает и каким-нибудь замысловатым способом себя убьет.

В истории с Эпштейном все было как обычно: то помощнику Клинтонов Миддлтону ни с того ни с сего опротивеет жизнь, то поставщик подростков в элитный карибский бордель Жан-Люк Брюннель скончается в канун суда.

Или вот модель Руслана Коршунова, которой в дни посещения острова Эпштейном не было и шестнадцати, внезапно вышла в окно небоскреба.

Но теперь, похоже, даже заметать следы считают излишним - а в самом деле, зачем? Вот принц Эндрю, младший брат нынешнего британского короля: несколько доказанных эпизодов педофилии, и хотя это тягчайшее преступление, все решается через досудебное соглашение - теперь его высочество живет себе спокойно, горя не знает. Ну, устраивают зложелатели скандальные перформансы у Букингемского дворца, так ведь если будут наглеть, их же в тюрьму и упекут.

Вы знаете, что принц Эндрю педофил? Эй, британцы, эти парни охраняют принца Эндрю - доброго приятеля педофила Эпштейна и тоже педофила. Алекс Стейн, американский комик

Тут на американских телеэкранах начал мелькать портрет Клинтона в голубом платье - он висел в кабинете Эпштейна.

Это игра с позиции силы, говорящая: "Ты принадлежишь мне". Эпштейн показывал, кто в их отношениях является хозяином, а кто - слугой. Алина Хабба, адвокат Дональда Трампа