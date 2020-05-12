Что будет с иммунитетом после выхода из карантина? Мнение вирусолога из Украины

Что будет с иммунитетом после выхода из карантина? Сегодня этим вопросом задаются врачи во всем мире. Действия ограничительных мер почти во всех странах ослабевают, и теперь важно выработать коллективный иммунитет. По сути, повторить опыт Беларуси, который активно обсуждают в экспертной среде.



Например, в соседней Украине считают наш пример эффективным в борьбе с инфекцией. По "Скайпу"мы связались с микробиологом и вирусологом, кандидатом биологических наук из Украины Надеждой Жолобак. Вот ее мнение (видео).



