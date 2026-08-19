Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига связан с Литвой. Это официально подтвердила генпрокурор Литвы Нида Грунскене.

Расследование ведет объединенная группа следователей из Великобритании, Нидерландов, Латвии и других стран. Одно дело передано в суд, есть 5 подозреваемых.

5 августа сотрудник аэропорта Лейпциг-Галле обнаружил дрон со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Полеты приостановили, беспилотник изучила полиция, детонатор взрывного устройства удалось извлечь.

Грузовой самолет, рядом с которым обнаружили аппарат, перевозил боеприпасы. Дело было передано Генпрокуратуре Германии из-за особой важности.