Инцидент в Кишиневе: во время речи Майи Санду погас свет

В Кишиневе произошел курьезный инцидент: во время речи Санду о европейском будущем Молдовы в зале внезапно погас свет.

Майя Санду, президент Молдовы:

"Сегодня у нас есть шанс вернуть потерянное время и стать частью Европейского союза, объединенной Европы, в которой страны равны и правила соблюдают".

Санду не растерялась, ведь буквально накануне она запустила проект "Линия энергетической независимости", гордо заявив: "Больше никто не сможет нас шантажировать, выключать свет и отопление". Видимо, решила лично проверить систему на прочность.