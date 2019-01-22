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Инцидент на борту самолета, летевшего из Сургута в Москву, исчерпан

Пассажир, требовавший направить самолет в Афганистан, задержан. Как сообщили СМИ, мужчина был пьян. Экипажу лайнера пришлось приземлится в Ханты-Мансийске.

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