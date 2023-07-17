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Инцидент на Крымском мосту: движение автомобилей и поездов ограничено

Движение на Крымском мосту ограничено из-за нового инцидента. Власти полуострова рекомендуют менять маршрут.

По некоторым данным, мост пострадал от ракетных ударов, в районе ЧП работают чрезвычайные службы. Движение по автомобильной части прекращено на неопределенный срок, однако железнодорожное полотно осталось неповрежденным: по Крымскому мосту после инцидента продолжали следовать поезда. Сейчас и здесь движение приостановлено.

Фото: БЕЛТА

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