Инцидент на Крымском мосту: движение автомобилей и поездов ограничено

По некоторым данным, мост пострадал от ракетных ударов, в районе ЧП работают чрезвычайные службы. Движение по автомобильной части прекращено на неопределенный срок, однако железнодорожное полотно осталось неповрежденным: по Крымскому мосту после инцидента продолжали следовать поезда. Сейчас и здесь движение приостановлено.