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Инцидент на Крымском мосту: движение автомобилей и поездов ограничено
Движение на Крымском мосту ограничено из-за нового инцидента. Власти полуострова рекомендуют менять маршрут.
По некоторым данным, мост пострадал от ракетных ударов, в районе ЧП работают чрезвычайные службы. Движение по автомобильной части прекращено на неопределенный срок, однако железнодорожное полотно осталось неповрежденным: по Крымскому мосту после инцидента продолжали следовать поезда. Сейчас и здесь движение приостановлено.
Фото: БЕЛТА
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