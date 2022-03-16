Инцидент с группой украинских беженцев в Литве

Вопиющий инцидент с группой украинских беженцев произошел в Литве. Людей с маленькими детьми привезли в город Гаргждай и просто высадили из машины. В чужой стране без документов, помощи и советов. Об этом рассказал мэр Клайпедского района. По его словам, это не единичный случай. А в местном центре помощи пожаловались на то, что многие жители привозят вещи в очень плохом состоянии, по сути, жертвуют разный хлам. И сотрудникам приходится тратить время и усилия на сортировку вещей. Еще одной проблемой называют то, что в Клайпеде нет русскоязычных школ.



