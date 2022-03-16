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Инцидент с группой украинских беженцев в Литве

Вопиющий инцидент с группой украинских беженцев произошел в Литве. Людей с маленькими детьми привезли в город Гаргждай и просто высадили из машины. В чужой стране без документов, помощи и советов. Об этом рассказал мэр Клайпедского района. По его словам, это не единичный случай. А в местном центре помощи пожаловались на то, что многие жители привозят вещи в очень плохом состоянии, по сути, жертвуют разный хлам. И сотрудникам приходится тратить время и усилия на сортировку вещей. Еще одной проблемой называют то, что в Клайпеде нет русскоязычных школ.

В Молдове 88 % беженцев предпочли русскоязычные учебные заведения украинским

Примечательно, что в Молдове только 6 % украинских беженцев выбрали для своих детей украинскую школу, 88 % беженцев предпочли русскоязычные учебные заведения. В стране уже находятся более 99 тысяч беженцев из Украины.

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