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Инцидент в Гадруте - есть раненые
Тревожные известия приходят из Закавказья. В районе населенного пункта Гадрут случилось боевое столкновение. Армянская сторона сообщает о троих раненых, азербайджанская - об одном. Причины перестрелки неизвестны. Обе конфликтующие стороны обвиняют друг друга в провокационных действиях. Пока этот инцидент продолжения не имел и режим перемирия в целом сохраняется. Мир в Карабахе установился 10 ноября, после подписания соглашения о передаче ряда районов региона под контроль азербайджанских войск. Контроль за соблюдением договоренностей лег на плечи почти двух тысяч российских миротворцев.
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