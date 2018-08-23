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Инцидент в Париже. У нападавшего возможны серьезные проблемы с психикой

Неизвестный, напавший с ножом на людей в пригороде Парижа, находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции. Инцидент произошел в коммуне Трапп. Погибли двое - это мать и сестра нападавшего. Еще один человек тяжело ранен. Полиция ликвидировала злоумышленника. Одна из версий причин произошедшего - семейная ссора. МВД Франции не исключает, что у мужчины были серьезные проблемы с психикой.

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