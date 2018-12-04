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Инцидент в районе Керченского пролива оказался в центре внимания министров иностранных дел стран НАТО
Главы МИД подчеркнули намерение союзников содействовать Украине в усилении вооруженных сил прежде всего путем подготовки ее военных. А генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть корабли. Говоря об ответе НАТО на призывы Киева "направить боевые корабли в Азовское море", он отметил, что "НАТО уже значительно увеличило свое присутствие в Черном море и внимательно следит за ситуацией в регионе".
Во время двухдневной встречи обсуждают министры также анонсированный президентом США Дональдом Трампом выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Большинство европейских стран выступили резко против подобного решения, опасаясь новой гонки вооружений. Критикуют Трампа и на родине и демократы, и его однопартийцы. Напомним, в последние годы Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. Кремль с обвинениями категорически не согласен и выдвигает встречные претензии. Известно, что США размещают в Польше и Румынии установки, способные запускать "Томагавки".
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