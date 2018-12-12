Инцидент в Страсбурге - теракт. Граждан Беларуси среди пострадавших нет

Во Франции до сих пор ведутся поиски стрелка, который устроил бойню на рождественской ярмарке. Задействованы 350 силовиков. Инцидент произошел накануне вечером в центре Страсбурга. Число пострадавших увеличилось до 13 человек. Трое погибли, восемь тяжело ранены. Как сообщает МИД нашей страны, граждан Беларуси среди пострадавших нет. Уже установлено, что одной из жертв стал гражданин Таиланда. 45-летний мужчина, прибывший во Францию со своей супругой днем ранее, в момент атаки был на рынке. Он скончался от выстрела в голову. Хроника событий.

Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на самой большой площади в центре города. Огонь по прохожим открыл 29-летний уроженец Страсбурга. Раздались несколько десятков выстрелов: сначала одиночных, затем очередями. На место происшествия незамедлительно прибыла полиция. Нападавший перед тем как бежать на такси, был ранен во время перестрелки с правоохранителями.

Полиция подозревает стрелявшего в причастности к террористической организации. Ранее он уже имел проблемы с законом и был известен властям. Мужчина отбыл тюремные сроки во Франции и в Германии, правда, за преступления, не связанные с терроризмом. А накануне к нему домой приходили сотрудники правоохранительных органов, которые собирались арестовать его по подозрению в причастности к убийству, но не застали его. Французские спецслужбы присвоили мужчине статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности".

Центр Страсбурга после инцидента был сразу же полностью перекрыт, движение транспорта там остановлено. Правоохранители призвали горожан сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД. Заведено дело по статьям "Убийство"и "Попытка убийства". При этом следователи напрямую говорят о террористических мотивах нападавшего и "участии в преступном сговоре с террористическими целями".

В связи со случившимся французские власти решили усилить план антитеррористических мероприятий. Немецкая полиция усилила контроль на границе с Францией. Проверке подвергаются все въезжающие со стороны Страсбурга. А автомобилистов и вовсе попросили по возможности воздерживаться от пересечения границы в этом районе.