Инцидент в Восточно-Китайском море

Японский военный корабль потерял часть боезапаса. Из-за шторма возле острова Куме, в акваторию попали более 20-ти снарядов для автоматической корабельной пушки. Вес каждого из них - 250 граммов. Существует риск детонации боеприпасов в случае их попадания в рыбацкие сети.