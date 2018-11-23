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Инцидент в Восточно-Китайском море

Японский военный корабль потерял часть боезапаса. Из-за шторма возле острова Куме, в акваторию попали более 20-ти снарядов для автоматической корабельной пушки. Вес каждого из них - 250 граммов. Существует риск детонации боеприпасов в случае их попадания в рыбацкие сети.

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