Не менее трех танкеров были повреждены и загорелись в Ормузском проливе. Иранская сторона заявляет, что эти суда не получили разрешение и двинулись по несогласованному маршруту.

Часть фарватеров пролива заминирована, а за проводку по другим иранцы требуют уплаты сбора. Тем не менее, трафик здесь сохраняется: по самым осторожным подсчетам, в месяц через Ормуз проходит до 500 танкеров - это втрое меньше, чем до войны, но все же позволяет ослабить влияние нефтяного дефицита на мировые рынки.

Однако есть и факторы, осложняющие ситуацию. Сразу несколько ударов по Саудовской Аравии нанесли накануне хуситы. Атакованы небоскребы Эр-Рияда, крупнейший нефтеперерабатывающий завод, электростанция и порт. Ряд объектов хуситам удалось поразить. Эти атаки тоже оказывают существенное влияние на стабильность поставок углеводородов с Ближнего Востока.