Официальные лица Дании, Германии и Швеции заявили, что диверсия - единственное правдоподобное объяснение аварии на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". О том, что речь идет именно о саботаже, подтверждают и в ЕС.



Кремль тоже придерживается этой версии и отвергает абсурдные предположения о причастности России к ЧП.Газета "Таймс" откровенно назвала саботаж русским. А "Дэйли Мэйл"напомнила о предупреждениях ЦРУ о возможной атаке российских подводных беспилотников на трубы (оно публиковалось неделю назад).



Ответственность за атаку до сих пор никто не взял. Однако, учитывая факт, что Белый дом сразу же заявил о поддержке Европы, а также более ранние заявления о готовности ежесуточно поставлять ейодин миллион баррелей нефти, наталкивает экспертов на определенные мысли.

