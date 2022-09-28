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Инциденты на "Северных потоках" - диверсия, считают все больше стран

Официальные лица Дании, Германии и Швеции заявили, что диверсия - единственное правдоподобное объяснение аварии на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". О том, что речь идет именно о саботаже, подтверждают и в ЕС.

Кремль тоже придерживается этой версии и отвергает абсурдные предположения о причастности России к ЧП.Газета "Таймс" откровенно назвала саботаж русским. А "Дэйли Мэйл"напомнила о предупреждениях ЦРУ о возможной атаке российских подводных беспилотников на трубы (оно публиковалось неделю назад).

Ответственность за атаку до сих пор никто не взял. Однако, учитывая факт, что Белый дом сразу же заявил о поддержке Европы, а также более ранние заявления о готовности ежесуточно поставлять ейодин миллион баррелей нефти, наталкивает экспертов на определенные мысли.

Урсула фон дер Ляйен пригрозила "решительными действиями" виновникам аварии на "Северных потоках"

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен пригрозила "решительными действиями" виновникам аварии, правда, не стала уточнять, кому именно. Одновременно издание "Тагесшпигель" среди версий отмечает и такую - диверсию могли совершить украинские силы, которым было бы выгодно, чтобы поставки газа в Европу из России шли только через Польшу по трубопроводу "Ямал - Европа" и по украинской Сети.


Цена на газ в Европе выросла

Между тем на фоне ЧП цена на газ в Европе снова начала расти - за сутки она подскочила почти на 20 % и превысила 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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