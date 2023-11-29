Администрация США пытается уговорить несогласных республиканцев на оказание финансовой помощи Украине, потому что это выгодно! Штатам. Да, в Белом доме вовсе не скрывают, как зарабатывают на смертях.

Известно, что некоторые штаты получили 27 млрд долларов дохода благодаря выручке военно-промышленных корпораций. Шокирующие детали американского аферизма раскрыла Мария Петрашко.

"Ти ж мене пидманула, ти ж мене пидвела", - в пору запеть президенту Украины Владимиру Зеленскому. Америка снова кинула, так еще и на "бабки".

Схема стара как мир, даже школьники не поведутся. В 2022 году Киев инвестирует в гособлигации США в 1,8 раза активнее, чем обычно. Это глупые действия для суверенного государства, но Украина таковым не является, так что "норм". Сумма инвестиций Украины в Соединенные Штаты равна примерно половине суммы полученной от Вашингтона помощи. То есть Белый дом выделил 22,9 млрд долларов помощи, из них 10 млрд 700 тыс. Украина отдала США, инвестировав в гособлигации.

Но это ж инвестиции, это не считается, так что помимо этих 10 млрд украинцы по-прежнему должны американским партнерам 20 ярдов. Гениально! Тем более акции американских гособлигаций сейчас активно сливают во всем мире. Вот байденовцы и нашли дурачков, которые купят билет на уже тонущую баржу.





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Но если уж страна попалась Штатам в список партнеров, то сотрудничество прям с потрохами. И партнерство с Украиной будет куда агрессивнее, чем с окутанными ледяными объятиями энергетического кризиса - Евросоюзом. Киев не откупится лишь продажей за бесценок плодородных украинских земель американским корпорациям, распродажей акций прибыльных предприятий, и даже пособничеством к незаконному вывозу детей.



Старые добрые серые схемы якобы щедрой военной помощи Вашингтона уже давно выкачивают из Украины остатки советского наследия. Например, в конце 2022 года ВСУ получили от США 33 САУ М109L. Все отлично, если не знать, что при осмотре украинцы прямо-таки ахнули.

Техника недоукомплектована самым базовым: запчастями и инструментами. Ни на одной из гаубиц не установлен крупнокалиберный пулемет. 22 комплекта военных радиостанций вообще не работали, а 11 работающих в принципе не совместимы с данным типом военной техники.





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Прям троллинг какой-то. Договориться о доукомплектовании с американскими партнерами не удалось. Украинский депутат Дмитрий Разумков аж активизировался, заставил Минобороны с Вашингтона спросить, но США запросили 20 млн долларов дополнительно за устранение обнаруженных неполадок. Кстати, огромное количество неисправностей и неисправной техники приходит и из Европы.

В отчетах ВСУ зафиксировано, что немецкие комплексы ПВО IRIS-T имели коррозию, ржавую и сгнившую технику немцы слили свою. В системе охлаждения были регулярные ошибки, влияющие на вывод ракет в боевой режим. И система фактически "слепла", если тактический оперативный центр находился на расстоянии более 3 км от пусковой установки.

Британцы тоже особо не парились, прислали гаубицы с неисправными двигателями, электроникой и гидравликой башни. А ближайший сервисный центр - в Польше. Но до нее еще доберись…