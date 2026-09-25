Эстонская русофобия вынуждает инвесторов бежать из страны. Как сообщают местные СМИ, раздуваемая Таллином милитаристская риторика и разговоры о мифической "российской угрозе" привели к тому, что крупные зарубежные компании начали сворачивать многомиллионные проекты и уходить из Прибалтики.

Если в 2021 году иностранные инвестиции в Эстонию составляли почти 6 млрд евро, то затем они рухнули до 1 млрд евро. В I квартале 2026 года приток финансовых вливаний и вовсе стал отрицательным, зафиксировав убыток в 315 млн евро. Аналогичный инвестиционный голод сейчас переживают Литва и Латвия.