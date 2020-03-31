Инженеры "Формулы-1" будут создавать аппараты вентиляции легких

Инновационные аппараты вентиляции легких разработала команда "Формулы-1", чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Новая система помогает избежать перевода больных в реанимацию, в отличие от обычных аппаратов ИВЛ. Инженеры "Мерседеса" работали над аппаратами в сотрудничестве с учеными Лондона. Теперь новинка должна пройти клинические испытания. После чего аппараты будут направлены в больницы.