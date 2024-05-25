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Иордания отмечает День независимости

25 мая Иордания отмечает День независимости. Королевство было основано в 1921 году, а полную независимость арабская страна обрела в 1946-м - по окончании действия мандата Великобритании.

С национальным праздником Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу Второго поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь нацелена на углубление дружественных, взаимоуважительных отношений с Иорданией и развитие всестороннего сотрудничества.

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