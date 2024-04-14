Иордания перехватила беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны

Иордания перехватила запущенные из Ирана в сторону Израиля беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны, в целях обеспечения безопасности гражданОб этом говорится в заявлении правительства Иордании, сообщает ТАСС.

"Некоторые объекты, вошедшие в наше воздушное пространство вчера вечером, были перехвачены, поскольку представляли угрозу нашим гражданам и населенным пунктам. Несколько фрагментовупали на территории страны, не причинив какого-либо значительного ущерба", - указано в документе.