3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Иордания перехватила беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны
Иордания перехватила запущенные из Ирана в сторону Израиля беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны, в целях обеспечения безопасности гражданОб этом говорится в заявлении правительства Иордании, сообщает ТАСС.
"Некоторые объекты, вошедшие в наше воздушное пространство вчера вечером, были перехвачены, поскольку представляли угрозу нашим гражданам и населенным пунктам. Несколько фрагментовупали на территории страны, не причинив какого-либо значительного ущерба", - указано в документе.
Фото: РИА Новости
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все