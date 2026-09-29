Ирак объявил о полном выводе американских военных

Власти Ирака объявили, что из страны полностью и окончательно выведены американские войска - они находились в стране с момента вторжения 2003 года. Международная коалиция, которая вела борьбу с "Исламским государством", передала иракским властям все базы и штабы.

По данным Пентагона, на территории Ирака присутствовали 2,5 тыс. американских военных. Все они дислоцировались в Курдистане.

Курды уже выступили с заявлением о том, что уход иностранных войск будет иметь катастрофические последствия. Представители этой народности враждуют практически со всеми государствами, в составе которых живут: воюют они с турками, сирийцами, с теми же иракцами.

В этом смысле вывод американских войск, фактически, влечет за собой появление на карте Ближнего Востока еще нескольких горячих точек.