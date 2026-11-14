Ирак возобновляет экспорт нефти через Ормузский пролив под контролем США
Иракские власти восстанавливают экспорт нефти через Ормузский пролив под контролем США. Об этом сообщил глава МИД арабской республики.
Все дипломатические усилия Багдада направлены на то, чтобы купировать кризисы и оградить Ирак от последствий региональных конфликтов.
По словам главы ведомства, регион в настоящее время находится в состоянии ни войны, ни мира, пока риск эскалации сохраняется.
Сейчас, по оценкам британских экспертов, уровень судоходства в Ормузском проливе по-прежнему остается на 65 % ниже, чем был до начала конфликта США с Ираном.