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Ирак и Иран отказались от доллара

Ирак и Иран уже отказались от доллара. Теперь при проведении двусторонних торговых расчетов страны будут использовать иранский риал, иракский динар или евро. Еще одной формой торговых операций станет бартер - обмен товарами между компаниями двух стран.

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