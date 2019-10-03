Ирак охвачен антиправительственными протестами

В Багдаде крайне неспокойно уже третьи сутки подряд. Сотни людей, уставших от войны и насилия, безработицы и коррупции, устраивают антиправительственные митинги. Из-за протестов премьер-министр страны объявил в Багдаде комендантский час. Силы правопорядка приведены в максимальную боеготовность.



Для разгона протестующих полиция применяет слезоточивый газ и водометы с горячей водой. Уже, по крайней мере, двое погибших, сотни обратились за медицинской помощью. Сегодня ночью ракетами была обстреляна так называемая зеленая зона Багдада, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.