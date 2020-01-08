Ирак призывает Соединенные Штаты и Иран проявить сдержанность

Кризис в регионе может обернуться разрушительной войной, говорится в заявлении премьер-министра Ирака Аделя Абделя Махди. Сегодня ночью Тегеран нанес ракетный удар по двум иракским базам, которые использовали американские военные. Это стало ответом на удар США, в результате которого погиб генерал Сулеймани. Причем Иран предупредил о готовящихся атаках иракскую сторону. Были приняты меры предосторожности.



Президент США пообещал дать оценку нанесенному ущербу. Трамп выступит в самое ближайшее время. А президент Ирана Хасан Роухани уже предупредил, что "США получат жесткий ответ, если вновь захотят совершить еще одно преступление".



