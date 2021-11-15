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Ирак запланировал вывозной рейс для беженцев

Надеяться на человечность польского режима не приходится. Власти Ирака запланировали первый спецрейс для возвращения беженцев из Беларуси на родину. Самолет отправится 18 ноября. Об этом сообщили в МИД арабской республики.

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