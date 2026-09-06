Иракские врачи: профессионалами нас сделала учеба в Беларуси

Еще один повод поговорить о белорусском образовании. Корреспондент "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк неделю работала в Ираке и нашла тех, кто прямо говорит: профессионалом стал благодаря учебе в Беларуси.

В Багдаде обсуждали сотрудничество в образовании, фармацевтике, строительстве и энергетике. Ситуация в регионе непростая, но жизнь в столице идет.

В Ираке сейчас все больше частных клиник, хотя по закону гражданам положено бесплатное медицинское обслуживание в государственных клиниках. Из-за постоянных военных конфликтов система сильно истощена, особенно в сельской местности. Есть отток кадров. Те, кто получили образование за рубежом и вернулись, становятся наиболее востребованными!

"В Беларуси было хорошее время", - улыбается Тоока Мушрек Алаа Хуссейн.

Выпускник Белгосмедуниверситета. Окончил вуз в 2015 году, затем прошел магистратуру и стал кандидатом медицинских наук. В общей сложности 14 лет учился в Минске.

Больше всего он скучает по спокойствию, которое было в Беларуси.

Тоока Мушрек Алаа Хуссейн, кандидат медицинских наук (Ирак):

"Я очень любил уезжать в коттедж на озеро и отключаться от всего. Это были очень хорошие моменты. И, конечно, скучаю по моим преподавателям. Передаю через вас им большой поклон. Я очень благодарен им за учебу".

У его брата тоже белорусский диплом. Как и вот еще у одного коллеги…

Ясир Аль-Рубэи, врач-стоматолог (Ирак):

"Раньше была война, и из-за этого люди не очень хорошо следили за здоровьем. В Беларуси мирное время, люди вовремя следят за здоровьем".

Здесь лечат по высоким белорусским стандартам и работают белорусскими инструментами.

"Матрицы очень хорошие", - хвалит Тоока Мушрек Алаа Хуссейн.

Без качественной медицины и наличия лекарств невозможна полноценная работа.

Иракский рынок огромен. Свыше 40 миллионов человек проживают в стране… Белорусские фармпредприятия поставляют лекарства, но пока в небольших объемах. Пока закупки часто идут через третьи страны. Прямые поставки ускорят логистику и дадут гарантию качества.

Мухаммад Аль-Каисси, директор сети аптек (Ирак):

"Я клинический фармацевт. Меня зовут Мухаммад Аль-Каисси. У меня есть сеть аптек в Ираке. Есть свой кабинет, я заинтересован в поставках разных продуктов. Точно могу сказать: вся продукция, произведенная в Беларуси, качественная".

Достигнуты договоренности о регистрации продукции трех белорусских фармпредприятий. Теперь начинается новый этап регистрации препаратов.

Юрий Походня, генеральный директор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром"":

"Речь прежде всего о лекарствах для терапии хронических болезней. В Ираке растет смертность от неинфекционных заболеваний. Нужны препараты для сердца и давления, онкологии и болезней желудочно-кишечного тракта".

"Ирак - страна с большим потенциалом", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству Анатолий Глаз.

Он рассказал, что во время его визита в Ирак встречи были очень продуктивными. "У нас все встречи были по практическим проектам. Есть большой интерес в развитии отношений в практической области. Не было такого дипломатического политеса. Мы везде обсуждали конкретные вещи", - подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что в Ираке очень высококонкурентный рынок, поскольку там присутствуют практически все крупнейшие игроки в каждой отрасли. "Западные страны, наши китайские братья, другие страны - все очень активно на этом рынке работают, заходят со своими инвестициями. И здесь будет нам непросто", - считает он.

Ирак - платежеспособный партнер, отметил дипломат, но есть проблема с логистикой. "Вы видите, что творится в регионе. И сюда не всегда просто довезти (товары. - Прим. ред.). Но Ирак очень заинтересован в инвестиционных и совместных проектах. Их интересуют возможности, например, строительства электростанций, модернизации электросетей, ремонта инфраструктуры и электростанций, - перечислил он. - Сегодня мы поднимали тему ирригации, то есть им нужны наши консультационные услуги в сфере ирригации. Можно говорить на сегодняшний день о совместных кооперационных инвестиционных проектах".

Анатолий Глаз обратил внимание на активное жилищное строительство в Ираке. "Уже было несколько раундов переговоров. Опять же, не все так просто, потому что не хватает трудовых ресурсов и Ираку, и нам. Но, тем не менее, интерес у них к приходу наших инвесторов очень высокий", - подытожил посол.

На одном из объектов в Багдаде до сих пор помнят белорусов: 20 дизайнеров, строителей и инженеров возводили дома в элитном районе столицы.

К примеру, удалось побывать в квартире площадью 260 квадратных метров с отделкой. Ее стоимость - миллион долларов. Все квартиры раскупили еще до сдачи объекта.

Рафал Аль-Самараи, коммерческий менеджер строительной компании (Ирак):

"Здесь три комнаты. Мы используем самые современные технологии. У нас даже кондиционеры работают автоматически. Но самое лучшее здесь - это вид на реку Тигр".

Через Тигр видим нефтяные скважины. Их совсем скоро должны перенести.

Строят много! Мечта директора компании - возвести район, где белорусы чувствовали бы себя как дома. (Такой район у него есть в нашей стране. В Беларуси живет жена, дети. Сам часто приезжает). Он хочет, чтобы все вокруг тоже было белорусским.

Карим Аль-Тайе, директор строительной компании (Ирак):

"Работать там будут именно компании из Беларуси - плитка, кабель, кирпичи - все из Беларуси привозят сюда".

Маджид Аль-Каисси, бизнесмен (Ирак):

"Скажите, пожалуйста, у вас море есть? У вас нефть есть? У вас газ есть? Ничего нет у вас. И самая спокойная страна мира. Самая чистая страна мира. В любое время можно выходить из дома, гулять, делать, что вы хотите. Покажи мне один город в Европе, где можно после 22:00 гулять? Это Европа? Демократия?".

И в этом, пожалуй, главное, почему с Беларусью хотят работать.

Здесь есть мир. И он - ценность.