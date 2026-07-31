Иран атаковал базу США в Бахрейне

Иран минувшей ночью атаковал американскую базу в Бахрейне. Волна беспилотников обрушилась на системы жизнеобеспечения аэродромов и казарм. В египетском порту Суэц пострадало из-за атаки дрона-камикадзе очередное судно.

География конфликта ширится, как и состав его участников - удар по кораблям в Красном море, скорее всего, дело рук йеменских хуситов. Тем временем, американскому президенту, как сообщают СМИ, предложено сделать нелегкий выбор: либо полноценная война, либо деэскалация. Глава центрального командования США генерал Купер представил на рассмотрение Трампа план двухнедельной кампании.

Впрочем, есть и хорошие вести: стало известно об успехах в установлении мира на одном из театров военных действий. Трамп сообщил, что удалось договориться о разоружении группировки ХАМАС в секторе Газа. По завершении этой процедуры из палестинского анклава будут выведены войска Израиля. Если это произойдет, исчезнет, как минимум, одна из причин полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке.