Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке

Короткая пауза на Ближнем Востоке сменилась новой волной эскалации. Центральное командование вооруженных сил США заявило о срыве затишья и отражении внезапной ракетной атаки со стороны Тегерана.

Иранские военные запустили баллистические ракеты по американским объектам в регионе. Как минимум 4 боеголовки были нацелены на американскую военную базу в Иордании, однако все воздушные цели удалось успешно перехватить.

Ответом стала совместная операция Вашингтона и Эр-Рияда. Боевая авиация США и Саудовской Аравии нанесла удары по логистическим узлам и складам оружия проиранских группировок на востоке Ирака.