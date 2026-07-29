Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе

Как стало известно, несколько часов назад Корпус стражей исламской революции нанес ряд ударов по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе.

Минувшей ночью иранцы также атаковали американские цели в Иордании: Пентагон уверяет, что все ракеты были перехвачены, но есть сообщения о взрывах.

В свою очередь Саудовская Аравия совместно с США нанесла удары по Ираку - американцы считают, что союзники персов запускают отсюда дроны-камикадзе в направлении соседних стран.

На рост напряженности в регионе сразу отреагировали нефтяные цены: баррель сегодня утром уже стоил 85 долларов.