Иран готов ответить на экономическое давление США военной силой. Как пишет The New York Times, в Тегеране проигнорировали новые жесткие санкции Вашингтона и угрозы Белого дома.

Американские аналитики прогнозируют, что вместо уступок по ядерной программе Исламская Республика пойдет на силовое обострение. Ситуация накаляется вокруг Ормузского пролива, который Иран перекрыл ранее. Главная судоходная артерия региона оказалась в центре жесткого противостояния.

В Иране подчеркнули, что сочтут поддержку американских санкций со стороны любой другой страны актом войны. Единственное исключение Тегеран сделал для Ирака, разрешив точечный проход его танкеров. Для остального мира важнейший нефтяной коридор остается под угрозой полного закрытия.