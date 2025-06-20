Иран и Израиль усилили контроль над информацией о результатах взаимных атак

Участники ирано-израильского противостояния резко ужесточили контроль за информпотоками, касающимися результатов взаимных атак. В Тель-Авиве запретили телетрансляции и передачу за рубеж материалов без разрешения военной цензуры. Тем не менее сообщается об очередной ракетной атаке Израиля, который нанес удар по целям на севере Ирана.

19 июня Белый дом объявил, что решение об участии в этой войне будет принято в течение двух недель. Американские СМИ сообщают, что США рассматривают даже возможность ударов по иранским атомным объектам с применением тактического ядерного оружия. В любом случае бомбардировки центров в Натанзе и Фордо Вашингтон может начать еще до исхода выходных.

Американцы наверняка намерены учесть все обстоятельства, чтобы не выглядеть как израильские силовики на руинах жилых кварталов Тель-Авива.