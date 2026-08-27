Иран и Оман ищут новые правила игры, а США теряют влияние на Ближнем Востоке

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Конфликт между Тегераном и Вашингтоном вступил в новую фазу. Иран перекрыл свободный проход через Ормузский пролив, заблокировал военные суда США и ввел плату за транзит углеводородов. Соединенные Штаты исчерпали военные возможности и теперь пытаются давить экономически, но Иран, привыкший к санкциям, демонстрирует устойчивость и даже выдвигает свои условия, включая финансовое возмещение ущерба. О том, почему "белый флаг" не рассматривается, как изменились правила игры в Ормузском проливе и что это значит для мировой экономики, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

Оман, по словам эксперта, не появился внезапно. Он был и остается естественным участником региональных процессов, пытаясь вместе с Ираном найти новые правила игры в условиях, созданных Соединенными Штатами. "Иран и Оман пытаются ответить на вопросы, которые сформировали не они, а США. Это регион углеводородный, промышленный, здесь есть интерес у поставщиков и глобальных потребителей", - пояснил Дмитрий Швайба.

Эксперт категорически отвергает идею капитуляции Ирана. По его словам, США исчерпали военно-технологический потенциал воздействия на ситуацию в Ормузском проливе, а у Ирана сохраняются ресурсы для наращивания давления. "Разговоры о "белом флаге" не имеют ничего общего с действительностью. Это можно смоделировать только в лояльных Трампу СМИ. Разведывательное сообщество США признало, что многие решения принимались спонтанно, исходя из личных ощущений Трампа, без серьезной аналитики", - подчеркнул аналитик.

До конфликта пролив был свободной гаванью, работавшей по международному морскому праву. Сегодня же Иран ввел плату за транзит в размере 5-7 % от стоимости товара, страховые компании увеличили тарифы в разы, введена дополнительная аттестация судов, военные суда США не пропускаются. "Без возможности захода, ротации и подвоза технологического оборудования поддержание военной инфраструктуры в регионе невозможно. Иран это заблокировал", - констатировал Дмитрий Швайба.

Иран настаивает на восстановлении всех потерь, понесенных в результате незаконного воздействия на его суверенитет. Эксперт называет это разновидностью репараций. "Любые политические переговоры заходят в тупик. США, исчерпав военный вариант, объявили о беспрецедентной экономической войне против Ирана. Но для страны, десятилетиями живущей под санкциями, сложно придумать что-то новое", - заметил он.

На фоне конфликта Иран формирует парадоксальную социально-экономическую и военную устойчивость. Союзники, тайно или явно поддерживающие Тегеран, превращают его в поле противостояния с США, которое все больше демонстрирует бессилие Вашингтона.