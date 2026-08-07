Иран и Оман согласовали судоходство в Ормузском проливе, сообщает агентство Reuters. Стороны договорились, что корабли входящие в Персидский залив, будут следовать северным, иранским фарватером, а покидать его будут по фарватеру оманскому.

В течение некоторого времени взимать плату с владельцев грузов не станут, но позднее Тегеран намерен обложить проходящие суда пошлинами в размере 5-7 % от стоимости груза. По самым осторожным подсчетам, это обойдется хозяевам кораблей в дополнительные 100 млрд долларов в год.

При этом Иран намерен сохранить запрет для прохода через Ормуз кораблям США и их союзников.