Информагентства сообщают, что Иран и США договорились о продлении перемирия в рамках меморандума, который был согласован в Исламабаде. Действие этого документа истекало 17 августа, хотя об отказе от меморандума обе стороны заявили еще в середине июля.

Тем не менее, по всей видимости, формат взаимоотношений, оговоренный в Исламабаде, обе стороны сегодня считают оптимальным: он позволяет избегать большой войны и не налагает на стороны обременительных обязательств.

Соединенные Штаты тем временем все еще разрываются между стремлением к убедительной военной победе и невозможностью вести масштабные боевые действия. С одной стороны, всем американским посольствам на Ближнем Востоке рекомендовано в максимальной степени сократить персонал. Дипломатов отправляют на родину, чтобы не подвергать их излишней опасности: это может означать подготовку к большой войне. С другой стороны, до 30 сентября США намерены вывести своих последних солдат из Ирака - эта страна не сможет более служить плацдармом Соединенных Штатов в конфликте с Ираном.

Главная проблема Пентагона на сегодня - исчерпание арсеналов: по утечкам из кулуаров этого ведомства, американцам просто нечем вести серьезную и длительную войну. Что, в общем, и обрекает Вашингтон на вынужденное миролюбие.