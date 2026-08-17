Иран и США договорились продлить 60-дневный режим прекращения огня

Иран и США все же достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Подробности соглашения пока не приводятся, а официальных комментариев еще не поступало. Известно, что 17 августа истек срок, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, который стороны подписали в июне 2026 года. До последнего момента судьба перемирия оставалась неизвестной, вызывая определенные сомнения, в первую очередь у соседей по региону. Так, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар начали обсуждение целесообразности размещения американских баз на своей территории из опасения, что в случае нового витка эскалации именно они окажутся под ударом.