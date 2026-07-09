Иран и США обмениваются ракетно-бомбовыми ударами

Конфликт на Ближнем Востоке, по всем приметам, возобновился. Штаты нанесли удар по целям на берегах Ормузского пролива, а также по ряду иранских портов.

В свою очередь персы атаковали американские базы в Бахрейне и несколько других, расположенных в регионе.

Выступая на саммите НАТО в Анкаре, Трамп объявил, что прекращает переговоры с Ираном: по его словам, они больше невозможны, поскольку Исламская Республика ранее вновь атаковала танкеры и якобы не согласовала маршрут следования. Из слов американского лидера не вполне понятно: он дает старт полномасштабному конфликту или речь об очередной попытке угрозами сделать противника сговорчивее?

Дональд Трамп, президент США:

"Нет, я не думаю, что все снова начнется всерьез. Все закончится очень быстро. Они атаковали пару кораблей, и мы ответили им ударом большей силы - раз в десять сильнее. Они бьют, мы бьем: знаете, мы используем их язык, мы говорим на их языке. Все закончится очень быстро. Это сделает ситуацию безопаснее, в том числе и для нефти. Нефть станет очень свободной, она снова двинется к покупателям, и это случится очень быстро. Мы контролируем Ормузский пролив, их корабли отошли. Сейчас там просто море нефти, и все произойдет очень быстро. Мы действуем молниеносно: никаких долгих интриг, только вперед!"

Пока в конфликт не вступил Израиль, что может означать ограниченный и временный характер эскалации. Между тем всякое движение судов в Ормузском проливе прекратилось. При этом рынки реагируют на возобновление боевых действий сдержанно: рост цен на нефть оказался минимальным.