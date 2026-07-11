Иран исключает переговоры с США, пока они не изменят свою позицию

Иран полностью исключает возможность переговоров с Вашингтоном до тех пор, пока США радикально не изменят свою позицию. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к переговорщикам.

Он сообщил, что Тегеран не направлял американской стороне никаких запросов о возобновлении диалога. На данный момент дипломатическое взаимодействие прекращено на фоне резкого обострения конфликта.

Тегеран обещает отомстить за смерть Али Хаменеи и всех погибших в ходе конфликта с США. С таким заявлением выступил сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи. Напомним, верховный лидер республики погиб в результате ударов США и Израиля. Несколько дней назад его похоронили в родном городе Мешхеде.