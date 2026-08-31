Иран нанес ракетные удары по двум американским военным базам в Иордании

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. США нанесли удары по Ирану. Пентагон уверяет, что Тегеран готовил повторное минирование Ормузского пролива. В ответ Иран нанес массированный удар по двум американским военным базам в Иордании.

На этом фоне Минфин США объявил о переходе к своей любимой тактике экономического удушения. Вашингтон будет каждую неделю вводить какие-нибудь санкции, в том числе против международных компаний, которые торгуют с Ираном. Естественно, мировые цены на нефть начали расти.