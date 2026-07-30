Иран нанес удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Иранская армия нанесла удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании. Это стало ответом на атаки США по объектам Исламской Республики в ночь на 30 июля.

Иранские ракеты уничтожили три самолета F-35 и несколько американских военных, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции.

Сообщается, что за несколько дней Иран нанес США материальный ущерб на 20 млрд долларов. На фоне военного обострения в нефтеносном регионе цена барреля достигла 90 долларов.