Иран нанес удары по танкерам в Ормузском проливе

Иранская сторона нанесла удары по трем танкерам, которые пытались пройти через Ормузский пролив без согласования маршрута. Кроме того, КСИР обстрелял три корабля, связанных, как сообщается, с Соединенными Штатами.

Это нападение стало ответом на обстрел трех иранских танкеров американцами. Эти инциденты грозят вновь привести к закрытию Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок нефти из Персидского залива.