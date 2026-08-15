Иран не спешит возобновлять переговоры с США

Краткий пересказ от ИИ

Иран пока не принял решения о возобновлении переговоров с США. Об этом заявил глава МИД Ирана.

Аббас Аракчи подчеркнул: Катар и Пакистан продолжают выполнять функции посредников и обмениваться сообщениями между сторонами. При этом существовавшие ранее каналы связи утратили эффективность.

Сейчас Иран разрабатывает временный вариант, который может стать постоянным. Ситуация обостряется на фоне заявления Трампа. Президент США объявил, что после завершения военной операции планирует сделать стратегически важный Ормузский пролив американской территорией.