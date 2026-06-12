Иран обнародовал меморандум о мирном соглашении с Америкой

В числе положений - снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из граничащих с Исламской Республикой зон. США и их союзники в соответствии с соглашением также должны будут представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов. Меморандум также включает пункт о приостановке действий санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Размораживание 12 млрд долларов, снятие блокады и приостановка действия нефтяных санкций являются условиями Ирана для переговоров по атому. Планируется, что их Иран и США проведут в течение 60 дней.